Polícia encontra restos mortais durante buscas por noivo de Gabby Petito

A polícia da Flórida (EUA) anunciou que foram encontrados, nesta quarta-feira (20), restos mortais na mesma área em que foram achados pertences de Brian Laundrie, noivo da influenciadora Gabby Petito, que está foragido há pelo menos cinco semanas. Ainda não há informações se os restos humanos encontrados são do rapaz.

Brian teve um mandado de prisão emitido pelo Tribunal de Justiça de Wyoming, nos EUA, no último 23 de setembro. A ordem judicial é referente a constatação de que o rapaz cometeu fraude com cartão de débito de sua ex-companheira entre 30 de agosto e 1º de setembro deste ano. Contudo, o FBI ainda apura sua relação no caso do assassinato de Gabby.

O corpo da jovem digital influencer Gabrielle Petito, conhecida como Gabby, de 22 anos, foi encontrado em um parque nacional nos Estados Unidos no dia 19 de setembro deste ano. A jovem estava sendo procurada após desaparecer durante uma viagem de carro com o noivo.

Seus pais tiveram contato com a jovem pela última vez quando ela estava na área do Parque Nacional Grand Teton, no estado de Wyoming, onde o corpo foi encontrado.

Os novos itens achados pelas autoridades podem trazer pistas sobre o que aconteceu com os dois. Os pais de Brian,que ajudaram nas buscas pelo rapaz, identificaram objetos pessoais do filho deles no Parque Ambiental Myakkahatchee Creek, informou o advogado da família Steve Bertolino. A partir de agora, a polícia está conduzindo uma investigação mais completa na área.

As autoridades enviaram um médico legista e uma unidade canina usada para rastrear restos humanos ao local.