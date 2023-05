Polícia encontra roça com 320 pés de maconha na Bahia

Uma roça com cerca de 320 pés de maconha foi descoberta pelas polícias Federal e Militar e integrantes do Exército Brasileiro durante a ‘Operação Polígono’, na região norte do estado. A plantação ficava em um distrito do município de Curaçá, a 580 km de Salvador.

Segundo o comandante da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga, tenente-coronel Ednaldo Siqueira, a ação começou na última segunda-feira (22), na cidade de Dormentes, no estado de Pernambuco, e seguiu pelos municípios de Juazeiro e Curaçá em busca das plantações da erva.

“Nós demos total suporte as equipes da PF juntamente com o Grupamento Aéreo da PM, realizando o patrulhamento com o auxílio do helicóptero Guardião 05. Pela manhã encontramos essa plantação na região do Riacho Seco, distrito de Curaçá”, explicou.

O cultivo ilegal, localizado às margens do Rio São Francisco - responsável por fornecer a água que ajuda os criminosos na rega da erva -, foi destruído pelos policiais no sábado (27).

Uma amostra foi coletada e levada por equipes da PF.