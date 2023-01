Polícia encontra seis crianças mantidas em porão por austríaco de extrema-direita

A polícia austríaca encontrou seis crianças sendo mantiras no porão de uma adega abandonada na pequena vila de Obritz, na Áustria. Todos têm menos de cinco anos e seriam supostamente britânicos.

O austríaco de 54 anos e sua esposa de 40 afirmam ser os pais dos menores, responsáveis pelo cárcere, mas a polícia ainda analisa a alegação.

Os policiais foram até a residência do suspeito após ele atacar assistentes sociais, que foram até o local investigar denúncias de vizinhos que ouviam "vozes de criança no local, com spray de pimenta. As vítimas chamaram a polícia após o ataque.

De acordo com o jornal inglés "The Telegraph", quando a polícia chegou, o homem se barricou no porão. Posteriormente, agentes invadiram o complexo e prenderam o homem.

Várias armas também foram encontradas no porão, que agora estão sendo verificadas quanto à posse legal.

Acredita-se que o austríaco esteja ligado ao Reichsbürger, um grupo extremista de direita. A mídia local informou que o homem se envolveu ainda mais em teorias da conspiração desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro do ano passado. Ele disse acreditar que o Império Alemão ainda exista.

Membros do Reichsbürger foram presos no ano passado acusados de arquitetar um plano violento para tomar o poder na Alemanha. Durante a investigação, a polícia encontrou uma lista de 18 políticos inimigos, incluindo o chanceler Olaf Scholz, que o grupo teria planejado executar. Dizia-se que o grupo planejava instalar um ex-membro de família real alemã, Heinrich XIII, príncipe de Reuss, de 71 anos, como líder nacional.

Após sua prisão, ele foi libertado na quinta-feira (26), depois que os promotores disseram que o austríaco não representava risco para as crianças, que estão em dependência do Serviço Social.

Mistério

Investigadores buscaram os registros das crianças na Áustria, mas não encontraram. O homem e a esposa disseram que todas as crianças nasceram no Reino Unido. Não está claro se os menores, com idade entre 7 meses e 5 anos, possuem cidadania britânica. Não há sinais de abusos sexuais.

As investigações na Áustria e no Reino Unido continuam.