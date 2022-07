Polícia encontra 'supermaconha' escondida em ursinho de pelúcia na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 147 papelotes de skunk que estavam escondidos dentro de um urso de pelúcia em um ônibus de viagem. O flagrante ocorreu em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, na tarde da última quarta-feira (13).

Os policiais estavam fiscalizando diversos veículos com o apoio dos cães farejadores quando pararam um ônibus de turismo que seguia de São Paulo com destino final em Teolândia, no sul da Bahia.

A fim de otimizar a revista no veículo, o cão K9 Kaleu foi utilizado para verificar a bagagem e, rapidamente, acusou a presença de substância ilícita em uma caixa de papelão que estava sendo transportada como encomenda no bagageiro inferior. Quando os policiais abriram a caixa, encontraram um urso de pelúcia e dentro dele foram achados os papelotes da droga.

(Foto: Divulgação/PRF)

Conforme registro da empresa de ônibus, a encomenda teria como destino final um povoado localizado na zona rural de Bendegó (BA). A droga foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Judiciária, que ficará responsável pela investigação do caso.

Segundo a PRF, o skunk (gambá, em português) tem odor mais forte. É uma droga produzida em laboratório feita através de vários cruzamentos de tipos de maconha, chegando a ser considerada como uma “supermaconha”. Por ser feita a partir da própria maconha, essa droga possui os mesmos efeitos, porém potencializados: palidez, excitação, risos, depressão ou sonolência, aumento de apetite por doces, olhos avermelhados, dilatação das pupilas e alucinações.