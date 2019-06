Polícia estuda condução coercitiva de mulher que acusa Neymar de estupro

A mulher que acusou Neymar de estupro pode receber um mandado de condução coercitiva pela Polícia Civil de São Paulo. Isso porque, de acordo com a Folha de S.Paulo, ela não está atendendo às notificações para comparecer à Delegacia de Defesa da Mulher após ter registrado um boletim de ocorrência no dia 31 de maio.

A delegada que investiga o caso, Juliana Lopes Bussacos, confirmou que a mulher recebeu duas notificações. A advogada Yasmim Pastor e Abdalla, que se apresentou à imprensa como defensora da suposta vítima, também foi intimada.

Segundo a delegada, um advogado assinou a notificação endereçada a Yasmim. Bussacos disse que aguarda o comparecimento delas até esta quinta (6). Caso não aconteça, estuda aplicar a condução coercitiva.

Os policiais querem que a mulher explique a versão dada por seu ex-advogado, de que ela não teria relatado ser vítima de estupro, mas de agressão.

Se essa versão for confirmada, a denunciante corre o risco de responder por falsa comunicação de crime, já que em seu primeiro depoimento à polícia, registrado no boletim de ocorrência, ela descreveu ter sofrido violência sexual.

O que se sabe do caso até agora

Jogador da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain, Neymar é acusado de estupro por uma mulher. A denúncia foi feita na sexta-feira (31) e veio a público no sábado (1º), durante o período de folga dos jogadores na preparação da Seleção para a Copa América.

O documento foi averbado no dia anterior, na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, referente a ocorrência do dia 15 de maio, em Paris. O inquérito policial segue em sigilo e o nome da mulher também é mantido em segredo.

A mulher que acusou o jogador entregou imagens e um "dossiê" à polícia. Os vídeos, cujo teor não foi revelado, mostrariam que o atleta teria se comportado de forma agressiva antes do suposto crime, em Paris.

Neymar chegou a publicar um vídeo no sábado, negando o caso e expondo a conversa com a mulher que o denunciou. As imagens, entretanto, foram deletadas pelo Instagram na segunda-feira (3).

Como a relação entre Neymar e a mulher começou?

De acordo com o B.O., os dois se conheceram por meio da rede social Instagram. A conversa migrou para o WhatsApp, por onde Neymar ofereceu passagem e hospedagem para a mulher viajar a Paris para conhecê-lo. Ela ficou hospedada no Sofitel Arc Du Triomphe e lá recebeu visita do jogador.

O suposto estupro teria acontecido no hotel?

A acusação da mulher é de que Neymar chegou ao hotel no dia 15 de maio, por volta de 20h, embriagado. Após trocas de carícias ele teria ficado agressivo e, mediante violência, praticado relação sexual sem o consentimento da vítima. Ela disse à Polícia Civil que voltou ao Brasil no dia 17 de maio e que estava abalada emocionalmente, com medo de registrar a ocorrência. A conversa divulgada por Neymar, no entanto, revela interesse de ambos na relação sexual não só antes dela acontecer, como também depois.

Foi comprovada agressão?

Laudo assinado por médico particular aponta problemas gástricos, perda de peso e sintoma de estresse pós-traumático. O exame foi feito em 21 de maio, seis dias após a data que a mulher alega ter sofrido o abuso.

O laudo relata "dor, perda de peso, ansiedade e problemas gástricos pós-episódio de estresse emocional e hematomas provenientes de agressões na região das nádegas e pernas".

Entre hipóteses do diagnóstico estão transtorno misto ansioso e depressivo e síndrome dispéptica. A representação mostra partes do corpo "roxas". A mulher teria se queixado de "tremor" nos locais das agressões.

Advogado dela deixou o caso

O advogado que representava a mulher que acusou Neymar de estupro deixou o caso e afirmou que ela registrou o boletim de ocorrência contra o jogador com informações diferentes das que contou aos defensores. A informação é do Jornal Nacional.

Em carta oficial do escritório do advogado José Edgard da Cunha Bueno Filho para encerrar o contrato com a mulher, é dito que o B.O. foi registrado "diferente dos fatos descritos por vocês aos nossos sócios, já que sempre declarou que a relação mantida com Neymar Jr foi consensual, mas que durante o ato ele havia se tornado uma pessoa violenta, agredindo-a, sendo esse o fato típico central (agressão) pelo qual ele deveria ser responsabilizado cível e criminalmente", diz o texto.

O que Neymar argumentou?

Em vídeo no Instagram, sábado, ele negou ter cometido estupro e expôs a suposta conversa que teve com a mulher. Há mensagens expostas desde o mês de março, com conteúdo erótico explícito e arranjos da ida dela à França.

No suposto diálogo do dia 16, no qual teria ocorrido o crime, a mulher o procura. Ela chega a afirmar que vale por quatro e que as outras três também queriam dar prazer ao atacante. Ela ainda pede para que Neymar traga um presente para o filho dela quando vier ao Brasil

"Quem me conhece sabe do meu caráter, da minha índole, sabe que eu jamais faria algo desse tipo", justifica. Ele, então, narra a sua própria versão do fato. "Porque o que aconteceu foi uma relação entre homem e mulher dentro de quatro paredes, algo que acontece com todo casal. No dia seguinte não aconteceu nada demais. A gente continuou trocando mensagem, ela me pediu uma lembrança pro filho e eu ia levar. E agora fui pego de surpresa por causa disso", contou o jogador.

A assessoria de imprensa de Neymar divulgou também um comunicado dizendo que a equipe do jogador foi vítima de tentativa de extorsão praticada por um advogado de São Paulo que representaria os interesses da acusadora. Leia mais abaixo.

O vazamento de imagens íntimas é crime?

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investigará Neymar por vazamento de fotos e vídeos íntimos da mulher que o acusa. O caso está sendo apurado na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI).

O crime de vazamento de fotos íntimas é previsto no artigo 218-C do Código Penal Brasileiro e, caso haja condenação, prevê pena de um a cinco anos de reclusão.

Neymar pode ser processado no Brasil?

Sim. Apesar de o suposto crime ter acontecido em Paris, o jogador pode ser processado no Brasil porque, se um ato cometido por um brasileiro contra outro brasileiro no exterior estiver previsto como crime no Código Penal do Brasil, há a possibilidade. É o princípio da extraterritorialidade. A informação é de especialistas ouvidos pelo portal UOL. Neymar será ouvido pela Polícia nesta sexta, 7.

Confira a nota da assessoria de Neymar:

"Apesar de ter ficado surpreso com a notícia, os fatos já eram de conhecimento do atleta e do seu estafe, tendo em vista que há poucos dias foi vítima de tentativa de extorsão, praticada por um advogado da cidade de São Paulo, que, segundo a sua versão, representava os interesses da suposta vítima.

Os advogados do atleta foram imediatamente comunicados e desde então estão adotando todas as providências pertinentes.

Diante do infeliz, ilegal e ultrajante acontecimento, repudiamos completamente as injustas acusações e, sobretudo, a exposição na imprensa de uma situação extremamente negativa. Todas as provas da tentativa de extorsão e da inexistência de estupro serão apresentadas à Autoridade Policial oportunamente".