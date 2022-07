Polícia faz cerco contra quadrilha que invadiu casas de Bell e Ivete na Bahia

Os integrantes de uma quadrilha especializada em invadir apartamentos de luxo foram identificados pela Polícia Civil do Espírito Santo. Dentre as vítimas do bando estão os cantores Bell Marques e Ivete Sangalo, cujas residências na Bahia foram alvo do grupo.

Uma jovem que, segundo o g1, fazia parte do grupo, foi presa no último sábado (16). A paraguaia Tamara Romina Ramos Dimas, de 18 anos, e um comparsa, foram filmados invadindo um apartamento no bairro Mata da Praia, em Vitória, depois que ela entrou ao se passar por moradora.

Eles arrombaram a porta de um apartamento e torturam uma mulher de 59 anos e a mãe dela, de 97.

Ao todo, foram roubados R$ 30 mil em joias, 20 mil dólares, 20 mil euros e R$ 10 mil em espécie. Tamara acabou presa e foi autuada por tentativa de latrocínio e tortura. Ela também tinha mandado de prisão em aberto pelo roubo a um apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Foram identificados 11 integrantes do grupo criminoso e oito deles já foram denunciados.

Os suspeitos denunciados que tiveram as imagens divulgadas nesta terça são Emanoelle Borges da Silva, de 19 anos; Lucas Gentilcore Almeida, de 20; Maurício Gomes de Oliveira, de 23; Maycon Gomes de Oliveira, de 18; Elysson Oseias Magalhães de Souza, de 35; Celso Alves da Rosa Junior, de 33, Valter Alves da Silva Junior, de 41; e Vitor Elias Said, de 22.