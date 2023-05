Polícia faz operação contra grupo suspeito de dar golpes em idosos em Salvador

A polícia deflagrou uma operação em Salvador nesta quarta-feira (17) contra um grupo criminoso acusado de causar um prejuízo de R$ 1 milhão em golpes a idosos. Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão em diversos bairros.

De acordo com as investigações, os suspeitos ofertavam cotas de fundos que investem na incorporação e construção de imóveis para ganho de capital com a venda, oferecendo o irreal retorno financeiro ao investidor em três meses e meio, de forma triplicada.

A Operação Casa Brasil foi deflagrada por meio do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), da Polícia Civil.