Polícia faz operação contra quadrilha de roubos a bancos na Bahia

A polícia deflagrou uma operação contra assaltantes de bancos na Bahia. A Operação Blindagem ocorre em Salvador, Região Metropolitana e no interior do estado, nos municípios de Cachoeira e Cruz das Almas, nesta terça-feira (24).

A operação está relacionada à explosão de agências bancárias no interior do estado, em novembro do ano passado. “Estamos dando cumprimento aos mandados contra envolvidos em uma explosão de caixas eletrônicos ocorrida no interior, em novembro de 2022”, explicou o coordenador, delegado Odair Carneiro.

Três homens, envolvidos com os ataques a instituições financeiras no interior do estado, já foram alcançados em bairros de Salvador, dois deles, com envolvimento no sequestro de um empresário no IAPI, resistiram a prisão e estão sendo socorridos para hospitais da capital. Com eles foram encontrados roupas utilizadas no dia do crime e a placa do veiculo entregue como pagamento do resgate.

"A operação segue com sucesso. Os três alvos já localizados integram o grupo criminoso que além de assaltar instituições financeiras, também atuam com o tráfico de drogas", explicou o diretor do Draco, delegado José Bezerra.

As ações são coordenadas pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), através da Coordenação de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras.

Participam também da Operação Blindagem equipes do Departamento de Polícia do Interior (Depin), Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), Coordenação de Operações Especiais (COE) e o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento de Polícia Técnica (DPT), guarnições da Polícia Militar: Apolo, Bope, Choque, Rondesp leste e Atlântico, Cipe Polo, Gêmeos, e 9ª CIPM/Pirajá.