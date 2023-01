Polícia faz operação contra tráfico e homicídios na RMS

Policiais civis e militares realizam ações para o combate aos crimes de tráfico de drogas e os contra a vida, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A Operação Depom Forte foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (27) pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).

Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos uma pistola, carregadores e munições na região de Barra do Pote, em Vera Cruz. As equipes do Departamento cumprem mandados, verificam informações fornecidas pelo Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e de levantamentos de inteligência policial.

De acordo com o coordenador do Depom/RMS, delegado Guilherme Machado, a repressão de grupos criminosos é o maior objetivo das ações. “A rivalidade entre eles, decorrente da disputa pelo tráfico de drogas é o maior motivo dos crimes contra vida, nesta região. Estamos trabalhando para retirar essas pessoas do convívio social”, afirmou.

O delegado também destaca a importância de denunciar. “Com o cumprimento de mandados de busca e apreensão, visamos coletar elementos que possam colaborar para a identificação de outros integrantes destes grupos. Esse trabalho é complementado pela colaboração do cidadão, que pode fazer uma denúncia sem se identificar, ligando no 181 da Secretaria da Segurança Pública (SSP)”, comentou.