Polícia faz operação para combater crimes contra a vida em Feira de Santana

Mais de 80 policiais participam da Operação Pacificatio, que tem como objetivo reprimir os crimes contra a vida e o tráfico de drogas em Feira de Santana. As ações acontecem nesta sexta-feira (13), em 10 bairros da cidade.

São cumpridas medidas judiciais e averiguações de informações obtidas através do trabalho de inteligência policial e do Disque Denúncia 181 da Secretaria da Segurança Pública. A diretora do Depin, delegada Rogéria Araújo destaca a importância da ação. “Além da força e do trabalho integrado, temos resultados de inteligência policial sendo empregados para neutralizar as ações criminosas nesta região”, comentou.

Participam da operação, policiais da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati) do Depin e Cati Leste, de Santo Antônio de Jesus, das Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) de Feira de Santana, de Itaberaba, de Santo Amaro, de Santo Antônio de Jesus e de Serrinha, além das Delegacias de Furtos e Roubos (DRFR/Feira), de Homicídios (DH/Feira), para o Adolescente Infrator (DAI), Especial de Atendimento à Mulher (Deam), Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em Rodovias (Decarga) e as 1ª e 2ª Delegacias Territoriais (DTs), de Feira.