Polícia faz operação para desarticular grupo criminoso que atua no Sudoeste

A polícia deflagrou a Operação Tentáculos, que visa combater um grupo criminoso que atua com o tráfico de drogas em cinco cidades do sudoeste baiano. A megaoperação é de cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão e acontece desde as primeiras horas desta quarta-feira (24).

“Estamos diligenciando em municípios para desarticular a organização criminosa, que se instalou em um local e foi criando ‘braços’ em outras cidades. Nossos policiais também recolherão, durante as buscas, documentos e aparelhos eletrônicos que servirão como provas na investigação”, relatou a diretora do Depin, delegada Rogéria Araújo.

Também serão cumpridos mandados de prisão dentro do presídio de segurança máxima de Serrinha, após a investigação apontar que dois custodiados estariam atuando como mandantes de homicídios ocorridos em Iguaí e Ibicui. A ação conta com o auxílio da Secretaria da Administração Penitenciária (Seap).

Participam também da Operação Tentáculos o Departamento de Inteligência Policial (DIP), as Coordenadorias Regionais de Vitória da Conquista, Itabuna, Itapetinga, Brumado, Jequié e Guanambi, e a Coordenação de Operações Especiais (COE). A ação também conta com o apoio operacional do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), Cipe e Rondesp Sudoeste.