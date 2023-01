Polícia Federal e Ibama recolhem macacos no sitio de Nicole Bahls

Agentes da Polícia Federal e do Ibama foram ao sítio de Nicole Bahls, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, para recolher os dois macaquinhos de estimação dela. A PF comprovou que os bichinhos vieram do tráfico de animais e que a documentação eram falsa. Triste, Nicole relatou todo o ocorrido nos stories nesta quarta-feira (18).

"Ontem teve uma operação aqui em casa da Polícia Federal e do Ibama, para ver os documentos da Mikal e do Davi, e nós descobrimos que os documentos dos dois macaquinhos eram falsificados. E agora, o Ibama vai fazer um trabalho de reabilitação para eles voltaram para o habitat natural deles, para a natureza, e eu vou colaborar para que isso aconteça da melhor forma possível.", disse ela.

Emocionada, Nicole também falou sobre o sonho de ter os macaquinhos, que foram dados a ela pelo namorado, o empresário Marcelo Viana.

"Estou arrasada. Foram 90 dias com eles, dando mamar, amor, carinho. Eles (os agentes) estiveram aqui e viram que os bichinhos foram superbem cuidados, que eles estavam soltos aqui no sítio, pulando nas árvores. Não peguei os macaquinhos para serem pets", explicou.

Ela ainda pediu para as pessoas não comprem animais silvestres: "Quero conscientizar vocês que não comprem animais silvestres, que não errem como eu errei. É muito triste o tráfico de animais".