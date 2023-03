Polícia Federal estuda pedir prisão de Bolsonaro se ele não voltar ao Brasil até abril

A permanência do ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro (PL), nos Estados Unidos pode ser decisiva para que a Polícia Federal entre com um pedido de prisão contra o político. A possibilidade é considerada por agentes da corporação, e pode ocorrer caso Bolsonaro não retorne ao Brasil até o mês de abril.

A justificativa para um pedido do tipo é a configuração de "evasão do distrito da culpa", previsto no artigo 302 do Código de Processo Penal como requisito para justificar a prisão cautelar de uma pessoa investigada. A informação é da colunista do UOL, Carolina Brígido. Bolsonaro é alvo de apuração do Supremo Tribunal Federal (STF) por suposto envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

A situação do ex-mandatário ficou ainda mais complicada após vir à tona o caso das joias oriundas do governo saudita. Kits milionários entraram no país sem a devida comunicação ao Fisco. O caso das joias seria uma "escada rolante", com provas já encostadas em Bolsonaro, segundo reportagem do UOL.

Bolsonaro, que está na Flórida desde 30 de dezembro.