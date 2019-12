Polícia Federal faz buscas em casa de joalheiro baiano

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (19) a 4ª fase da Operação Faroeste com o objetivo de promover a desarticulação de possível esquema criminoso voltado à venda de decisões judiciais, por juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, além de corrupção ativa e passiva, lavagem de ativos, evasão de divisas, organização criminosa e tráfico influência.

Nesta fase estão sendo cumpridos, em Salvador, quatro mandados de busca e apreensão expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, com o objetivo de obter provas complementares da possível lavagem de ativos.

“São alvos de busca os endereços de um joalheiro e de um advogado, cujos negócios teriam sido utilizados como mecanismo de circulação de bens e valores obtidos de forma ilícita”, afirmou a PF, em nota.

Um dos endereços onde a PF cumpre mandados de busca e apreensão é na casa do joalheiro Carlos Rodeiro no Corredor da Vitória. Rodeiro havia sido ouvido no dia 7 de dezembro pela PF.

O CORREIO tenta contato com o joalheiro, mas até o momento do fechamento dessa reportagem não houve retorno.

O nome do advogado não foi divulgado.