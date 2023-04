Polícia Federal faz operação contra grupo especializado em roubos a bancos

A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Terra Protegida na manhã desta terça-feira (4), em Salvador. A operação visa combater organização criminosa com atuação em furto qualificado contra instituições financeiras com utilização de explosivos.

Estão sendo cumpridos nesta segunda fase, dois mandados de prisão e dois mandados de busca e apreensão. Em setembro do ano passado, o grupo criminoso tentou furtar uma agência da Caixa Econômica em Terra Nova, mas foi impedido por equipes da Polícia Federal e da Polícia Militar.

Durante as investigações, foram identificados outros integrantes que também participaram do ataque criminoso.

Os investigados respondem pelos crimes de furto qualificado com emprego de explosivo, com pena de até 10 anos de reclusão, e por integrar pessoalmente organização criminosa, com pena de até 8 anos de reclusão. As penas somadas podem alcançar 18 anos de reclusão.