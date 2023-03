Polícia Federal faz operação de combate a notas falsas no Sul da Bahia

A Polícia Federal deflagrou uma operação no Sul da Bahia para combater a aquisição e introdução na circulação de cédulas falsas. A operação Notas Fakes foi deflagrada na manhã desta terça-feira (14).

Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Itabuna, Camamu e Camacan. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal nos autos de inquéritos policiais instaurados pela Polícia Federal de Ilhéus. Em janeiro deste ano, a PF já havia cumprido um mandado de busca na cidade de Itabuna pelo mesmo crime.

Os crimes investigados (adquirir, vender, trocar, ceder, emprestar, guardar ou introduzir na circulação moeda falsa) preveem penas que podem chegar a 12 de anos de reclusão e multa.

Segundo a PF, as investigações começaram após o monitoramento pela Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios que noticiou suspeitas de encomendas contendo cédulas falsas à Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda Falsa da Polícia Federal. Após análises dos materiais apreendidos e depoimentos dos envolvidos, serão aprofundadas as participações de

outras pessoas e outras práticas criminosas, com posterior relatório e remessa à Justiça Federal.