Polícia flagra oficina mecânica que clonava placas de carro em Salvador

A polícia descobriu uma oficina mecânica que atuava clonando placas de carro no bairro do Uruguai, em Salvador. O flagra aconteceu na noite do último sábado (29).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o negócio criminoso funcionava na Rua Matias de Albuquerque. Após denúncias anônimas, os policiais militares foram até o local e encontraram um homem na porta da oficina, mexendo na placa de uma caminhonete Frontier. Ele saiu correndo ao perceber a presença das viaturas e conseguiu fugir.

Os policiais entraram na oficina e encontraram também uma Kombi, que também estava com a placa clonada. Os dois veículos foram apreendidos e levados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Foram apreendidos, ainda, três baterias de carro e R$ 230.

A apreensão aconteceu durante a Operação Apolo.