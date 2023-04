Polícia identifica 2º suspeito de assalto que matou de idosa no Rio

A Polícia Civil do Rio anunciou nesta sexta-feira, 21, que identificou o segundo suspeito de participar do assalto que resultou na morte da idosa Alair Barbosa, de 72 anos, ocorrido no domingo de Páscoa, dia 9, no calçadão da praia de Copacabana (zona sul). O suspeito é maior de idade e ainda não foi localizado. Seu nome não foi divulgado.



Alair estava com duas amigas caminhando pela avenida Atlântica quando, no trecho entre as ruas Siqueira Campos e Figueiredo de Magalhães, foi abordada por dois assaltantes.



Um deles puxou a corrente que a idosa usava no pescoço e, com a força do puxão, a mulher caiu no chão e bateu a cabeça. Foi levada desacordada para o hospital, e acabou morrendo.



Os assaltantes fugiram levando a corrente. Um deles foi identificado a partir do reconhecimento de fotos, feito por um banhista, e apreendido na última quarta-feira, 19. Ele é menor de idade. O outro foi identificado a partir de imagens de câmeras de segurança.

