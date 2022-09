Polícia identifica casal suspeito da morte de empresário em pousada de Amaralina

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte do empresário Roberto Lopo, 57 anos, assassinado na noite desta segunda-feira (19) dentro de um quarto na pousada Mar Aberto, em Amaralina. A vítima estava acompanhada de um casal, que fugiu e está sendo procurado. Os suspeitos já foram identificados através de imagens de segurança da pousada e, se não forem presos em flagrante, terão a prisão solicitada à Justiça.

A identidade do casal não foi divulgada, assim como o motivo do assassinato, que segue em investigação. A 1ª DH/ Atlântico está responsável pela apuração e já ouviu testemunhas. Na noite desta terça-feira (20), o gerente do local foi até a delegacia para prestar mais esclarecimentos. Questionada se a dupla chegou a roubar itens pessoais da vítima, a Polícia Civil comunicou que “detalhes da apuração não podem ser divulgados para não interferir no andamento do caso”.

Segundo amigos, empresário estava no segundo casamento e tinha duas filhas (Foto: Reprodução)

Amigos próximos ao empresário apontam que o assassinato se trata de um golpe. A suspeita é que Roberto tenha ido ao local para fazer atendimento como hipnoterapeuta e caiu em uma armadilha articulada pelo casal para aplicar o "golpe do pix", quando criminosos prendem a vítima e a obrigam a transferir dinheiro.

Outra suspeita é que Roberto teria ido ao local para se encontrar com uma mulher. Amigos não negam a possibilidade, mas desconfiam da versão, dado que a vítima era casada e geria, com a mulher, a imobiliária GP Salvador Imóveis LTDA. O casal estava junto há mais de 15 anos.

“Ele se mostrava bastante fiel e tinha uma relação muito íntegra. Desconheço qualquer possibilidade de se relacionar fora do casamento, ainda mais com uma prostituta. Ele tinha muitas habilidades, fazia hipnoterapia e normalmente atendia gratuitamente. Como era empresário, ele fazia muito de forma caridosa”, afirma o amigo de Roberto, o empresário Marco Medeiros. Ele ainda ressalta que Roberto praticava boxe e karatê, tendo habilidades de defesa.

Na noite do crime, uma equipe da 40ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até a pousada e já encontrou o corpo de Roberto amarrado e com sangramento no quarto da pousada. Os PMs isolaram a área para ação dos peritos e investigadores. O corpo foi removido para perícia no Instituto Médico Legal (IML), que deve esclarecer a causa da morte.

Perfil

Roberto Neri Franco Lopo era empresário, corretor de imóveis, escritor, palestrante e hipnoterapeuta. Ele deixa uma esposa e duas filhas, além do pai, a quem chamava de “carente predileto” com frequência nas redes sociais. O empresário era autor do livro "Hiperprodutividade" e coautor do "Terapeutas do século XXI".

Segundo a psicoterapeuta Leonor Dantas, 53, amiga de Roberto há mais de cinco anos, o empresário era uma pessoa expansiva e fazia amizade com facilidade.

“Passei por um momento muito difícil, há quatro anos, quando meu pai estava internado e ele me ligava todos os dias. Quando meu pai faleceu, ele disse que se precisasse de alguma coisa estaria lá. Vai fazer muita falta porque era uma pessoa do bem. Estou chocada da forma como foi”, lamenta.

Outra amizade mantida desde a pós-graduação foi com a psicoterapeuta Sheila Lima, 46. Ela iria se encontrar com o amigo na segunda-feira, mas desmarcou porque surgiram novos atendimentos na clínica. Ela ainda lembra que a ideia de conectar os pós-graduandos foi do próprio Roberto, que criou um grupo nas redes sociais e agendava mensalmente um encontro entre os ex-colegas.

A empresária Anna Candeias ressalta que Roberto participava de encontros dos ex-alunos do Marista e contribuía em organizações de caridade, como a Xupisko, da própria Anna. "É muita maldade para uma pessoa que era tão legal, tão querida no meio que frequentava. Está todo mundo sem acreditar", declara.



A reportagem do CORREIO entrou em contato com a pousada Mar Aberto para confirmar se a vítima ou o casal já esteve anteriormente no local, mas não recebeu retorno.



A equipe chegou a ir na pousada, mas os funcionários não estavam em atividade. O gerente do estabelecimento não retornou o contato e disse que todas as informações foram passadas ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



O enterro de Roberto acontecerá nesta quarta (21), no cemitério Campo Santo.



*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo