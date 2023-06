Polícia identifica suspeito de matar serial killer Pedrinho Matador

Um dos suspeitos pelo assassinato de Pedro Rodrigues Filho, o serial killer Pedrinho Matador, já foi identificado pela Polícia Civil de Mogi das Cruzes, que investiga o caso.

Pedrinho Matador foi morto em um domingo, 5 de março, na cidade da Grande São Paulo. Apontado como maior assassino em série do Brasil, com mais de cem crimes na conta, ele ficou 42 anos preso, mas estava livre desde 2018.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que o suspeito foi identificado e teve prisão preventiva decretada pela Justiça, mas segue foragido. Ele não teve nome informado.

Entre as linhas de investigações, está a possibilidade de que a morte de Pedrinho tenha ligação com a facção PCC, pois o homem estaria atrapalhando o tráfico.

Pedrinho foi baleado por volta das 10h no dia do crime, na frente da casa da irmã. Depois dos tiros, ainda foi degolado. Testemunhas disseram que um dos criminosos estava com uma máscara do Coringa ao agir. Uma ambulância do Samu foi chamada, mas ele morreu na rua. Ele era morador de Itanhaém, no litoral paulista, mas visitava familiares em Mogi.