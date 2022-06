Polícia intercepta R$ 1 milhão em drogas que iriam para o São João de Salvador e RMS

Dois homens foram presos com carregamentos de drogas na tarde de terça-feira (21), no bairro de Piatã, em Salvador, e em Simões Filho. Os entorpecentes seriam comercializados durante o período de festas juninas.

O primeiro estava com 12 kg de cocaína, divididos em 12 tabletes prensados, e o segundo, com farta quantidade de maconha e de haxixe. As prisões foram realizadas pela Coordenação de Narcóticos e do Grupo de Capturas do Draco.

A prisão ocorreu após os investigadores apurarem e confirmarem denúncia anônima que apontava a prática de tráfico de drogas em uma determinada região de Piatã, onde foi apreendido o carregamento de maconha e haxixe. A apreensão da cocaína foi realizada em Simões Filho. As prisões e apreensões tiveram também a participação da Superintendência de Inteligência da SSP.

O trabalho da Coordenação de Narcóticos exemplifica a importância do Disque-Denúncia. O cidadão baiano pode, em completo anonimato, informar a Secretaria da Segurança Pública sobre crimes e outras ações ilícitas pelo número 181, que também recebe chamadas de celular de forma gratuita.