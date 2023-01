Polícia investiga abuso contra garotos em evento de futebol na Bahia

Uma denúncia de estupro de vulnerável e importunação sexual praticados contra dois garotos em Muritiba, na Bahia, é investigada pela Polícia Civil do estado. O caso foi registrado na sexta-feira (27) e teria acontecido no dia anterior, durante um evento esportivo que funcionaria como seletiva para times de futebol.

A primeira seletiva foi em Feira de Santana, quando 35 meninos foram selecionados por um treinador para a próxima etapa. Os garotos seguiram com o professor para um alojamento em Curitiba, onde passariam a semana disputando jogos.

Na quinta (26), um dos jovens entrou em contato com o pai afirmando que queria sair do alojamento e voltar para casa. Na conversa, que a TV Bahia divulgou, o menino afirma que o treinador é pedófilo e que estava temendo ser vítima de algum assédio. O pai se assustou, mas em seguida o garoto enviou um vídeo dizendo que era uma brincadeira e tudo estava bem.

A denúncia diz que o professor viu a mensagem e obrigou o garoto a enviar a mensagem tranquilizadora. Depois, o trancou em uma sala, onde aconteceu o abuso. Depois, o garoto novamente conseguiu contato com o pai, que foi até lá. Um outro professor que encontrou o menino chamou o Conselho Tutelar, dando início às providências.

"Os alunos relataram que ele andava armado e ameaçando as crianças, que se falassem alguma coisa pros pais ia matar a família", disse um dos pais. "Depois que ele fez o abuso, meu filho conseguiu correr para fora do alojamento, se deslocou para uma praça lá chorando muito, entendeu?", contou. "No primeiro momento que vi meu filho quase desmaio de tanta dor no peito, chorando, se tremendo todo. Agora está dentro de casa, não quer sair", acrescentou, dizendo esperar que o abusador seja preso.

O caso chegou inicialmente a ser registrado em Santo Antônio de Jesus, por falta de plantonista em Muritiba, segundo o pai, também houve outra denúncia em Feira de Santana, cidade das crianças. A investigação, contudo, será conduzida pela delegacia de Muritiba, informou a Polícia Civil.

"As oitivas estão sendo realizadas na unidade policial em conjunto com o Conselho Tutelar. Demais diligências e desdobramentos das investigações não estão sendo divulgados, considerando o segredo de Justiça determinado para crimes contra a dignidade sexual e de proteção de crianças e adolescentes previsto no ECA", diz a Polícia Civil em nota.