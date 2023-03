Polícia investiga assassinatos em série de moradores de rua em Feira de Santana

A Polícia Civil investiga a morte de três homens em situação de rua que foram assassinados enquanto dormiam. Os crimes ocorreram no último mês de fevereiro em Feira de Santana. A Polícia apura se os casos tem ligação.

O primeiro assassinato ocorreu no dia 8 de fevereiro, na Avenida Santo Antônio, no bairro Capuchinhos. Nove dias depois, em 17 de fevereiro, a segunda vítima foi morta na Rua Cristóvão Barreto, no bairro Serraria Brasil. Na mesma rua, a terceira vítima foi assassinada no dia 24 de fevereiro.

Segundo a Polícia, as investigações estão na fase preliminar de coleta de imagens e identificação de testemunhas. Os crimes foram cometidos durante a madrugada e com as vítimas dormindo, todas são moradores de rua e segundo informações, praticavam pequenos delitos na região em que moravam.

“Três crimes que chamam atenção pelo fato das vítimas serem pessoas em situação de rua e de estarem segundo informes, causando transtornos e pequenos furtos nas imediações dos locais onde conviviam. Esses três fatos estão sendo investigados, foram cometidos da mesma forma e tendo as vítimas as mesmas características, as equipes trabalham no sentido de identificar os veículos utilizados nesses crimes. Estamos fazendo diligências para chegar aos autores e serão realizadas as perícias que possam correlacionar as armas utilizadas nesses crimes”, disse o delegado Rodolfo Faro, em entrevista ao Acorda Cidade.

"Duas das vítimas não foram identificadas até o presente momento, o que está dificultando a oitiva de familiares. A unidade segue com as apurações", concluiu a Civil, em nota.