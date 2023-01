Polícia investiga estupro a jovem de 19 anos com deficiência intelectual em Feira

A polícia investiga uma denúncia de estupro de vulnerável contra uma jovem de 19 anos com deficiência intelectual. As investigações começaram após um vídeo circular nas redes sociais, que mostravam o crime.

O estupro teria sido cometido pelo tio da vítima, na casa onde eles moravam, no distrito de Humildes, segundo informações da TV Subaé. As imagens foram gravadas por uma prima, que queria denunciar a agressão para a família. Após o caso vir à tona, a casa do suspeito foi incendiada. Ele e a mulher estão foragidos.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana, que instaurou inquérito para apurar o caso nesta terça-feira (24). "A unidade iniciou as diligências imediatamente após tomar conhecimento de um vídeo distribuído nas redes sociais e já realizou as primeiras oitivas referentes ao caso – inclusive com a presença de uma assistente social", diz a nota divulgada pela Polícia Civil.

Segundo a polícia, também foram requisitados exames periciais e foi acionada a rede de apoio da Deam. Outros detalhes não estão sendo divulgados, por se tratar de investigação referente a crime contra a dignidade sexual.