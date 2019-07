Polícia investiga morte de três pessoas da mesma família em Camaçari

A morte de três pessoas da mesma família, em Camaçari, está sendo investigada pela polícia. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), equipes da 33ª Delegacia Territorial (DT) de Monte Gordo iniciaram as investigações para esclarecer a autoria e motivação do triplo homicídio, ocorrido na tarde de ontem (12), na localidade de Barra de Jacuípe.

O crime aconteceu por volta das 13h, na Rua Caraíba, na Estrada Velha de Monte Gordo. As vítimas foram identificadas como Renilda Arcanjo de Jesus, 63 anos, Arielson Santos Leal, 34, e Ariel Leal da Silva, de apenas 5 anos.

Ainda de acordo com SSP, Renilda é mãe de Adrielson, que possui mandado de prisão em aberto e conforme informações preliminares era o alvo do ataque. Como os criminosos não o encontraram em casa, mataram sua mãe, o irmão Arielson (que tem passagem por roubo) e seu filho Adriel. Até o momento, ninguém foi preso.

Sobre o caso

Conforme informações de agentes da 33ª Delegacia Territorial de Monte Gordo, Renilda e Arielson foram encontrados amarrados em cima do sofá. A criança, deitada no chão. Moradores que pediram para ter seus nomes mantidos sob sigilo contaram que quatro homens encapuzados chegaram à casa da família em um carro branco.

Dois deles pularam um muro baixo do imóvel, enquanto os outros dois arrombaram a porta com os pés e já entraram no imóvel atirando contra as vítimas, que morreram na sala de casa.

Os vizinhos afirmam que não sabem o que motivou o crime. "Eles são inocentes, nunca fizeram nada", disse um morador. "Acho que estavam atrás do pai dele, mas não sei o motivo", completou outro.