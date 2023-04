Polícia investiga tentativa de homicídio contra trabalhadores rurais na Bahia

A Polícia Civil investiga a tentativa de homicídio contra integrantes de uma associação de preservação ambiental e de pequenos criadores, na Fazenda Cupim, localizada na cidade de Correntina, no oeste da Bahia, na terça-feira (11). Três homens foram socorridos a um hospital da região, após serem atingidos por disparos de arma de fogo.

De acordo com a Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais (AATR), os atingidos foram identificados como Gelson Neves, 58 anos, alvejado na barriga; Alecsandro de Jesus Matos, 43 anos, ferido no braço e na costela; e Vivaldo José dos Santos, 68 anos, baleado na clavícula.

O caso mais grave é o de Gelson, ele passou por um cirurgia de urgência em Correntina e teve que suspender sua transferência para o Hospital de Barreiras. Vivaldo e Alexandro também serão operados para retirar as balas alojadas em seus corpos.

Segundo informações preliminares da polícia, homens em motos abordaram as vítimas e, em seguida, atiraram contra o grupo. Há indícios de motivação. A autoria é apurada pela Delegacia Territorial da cidade.

Perseguição

Segundo a comunidade local, os números de atentados e ameaças cresceram desde setembro do ano passado. Os criminosos teriam a intenção de expulsar os integrantes das comunidades do Fecho de Pasto do Cupim e tomar as terras preservadas pelos posseiros, que as utilizam como área comum para pequenos rebanhos nos períodos de estiagem. O

A sequência de crimes fez a Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, que reúne 56 movimentos, organizações e redes sociais, encaminhar um requerimento pedindo providências urgentes ao então governador Rui Costa (PT-BA) e a oito outras autoridades para que não ocorra uma tragédia na região. Mas nenhuma ação teria sido tomada até então.

No dia 22 de janeiro deste ano, 'pistoleiros' destruíram a ponte de acesso ao fundo de pasto do Cupim e o rancho, utilizado como abrigo pelos trabalhadores. Os 'fecheiros' decidiram reconstruir o local nesta terça-feira.

Nesta terça-feira, por volta das 15h30min, quando o grupo voltava para casa após o mutirão de reconstrução da ponte e do rancho, os pistoleiros atacaram. O caso foi registrado na delegacia local como “seis tentativas de homicídio qualificado pela traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte, que torne impossível a defesa do ofendido (artigo 121 parágrafo 2, inciso 4 do código penal)”.

De acordo com relatos dos integrantes da Associação Comunitária de Preservação dos Pequenos Criadores do Fecho de Pasto de Cupim, Sumidor e Cabresto, que participaram do mutirão de reconstrução da ponte e do rancho dos fecheiros, eles localizaram duas motocicletas escondidas.

Em seguida, passaram a ser alvos dos disparos, sendo que três deles foram alvejados em diferentes partes do corpo. No local da emboscada, foram encontradas cápsulas de projéteis de carabina e de pistola 380.

Os agricultores e pequenos criadores de gado, afirmam que o fecho de pasto faz divisa com as fazendas Santa Teresa e Bandeirantes e que as pessoas que reivindicam as posses das terras têm interesse no fecho da associação.

No boletim de ocorrência, consta que não foi informado quem são os mandantes do crime, nem se os funcionários das fazendas andam armados.