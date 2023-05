Polícia mata 4 pessoas durante ação para apreender armas em Poções

Quatro pessoas foram mortas pela polícia durante uma operação no município de Poções, na região Sudoeste da Bahia. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública, foram apreendidos rifle, pistolas e revólver.

Segundo a SSP, equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 79ª CIPM, da Rondesp Sudoeste e da Cipe Sudoeste encontraram os armamentos com quatro traficantes, no residencial Vista Bela. O flagrante fez parte da operação Divino Seguro, na noite desse domingo (28).

Com a chegada dos PMs, o grupo disparou com as armas de fogo e tentou fugir. No confronto, o quarteto acabou ferido. Os traficantes foram socorridos, mas não resistiram.

Ainda segundo a SSP, com eles foram apreendidos um rifle calibre 38, duas pistolas calibres 9mm e 380, um revólver calibre 38, carregadores, munições, uma faca e um celular.