Polícia mata integrante de grupo que participou de morte de PM

Um criminoso integrante do mesmo bando que cometeu o latrocínio contra o soldado Gleidson Santos de Carvalho do Batalhão de Choque foi morto pela polícia na madrugada desta terça-feira (23). Ele não participou do crime.

Os miltares da Rondesp Atlântico patrulhavam na Rua José Rodrigues de Oliveira, no Nordeste de Amaralina, quando encontraram um grupo armado. Houve confronto e um dos criminosos acabou atingido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Segundo a polícia, com o traficante foram apreendidos um revólver calibre 38, munições e um celular. Equipes da Rondesp Atlântico seguem no Nordeste de Amaralina.