Polícia mata traficante que se preparava para atacar rivais em Pernambués

Um homem foi morto pela polícia quando se preparava, junto com um grupo, para atacar uma facção rival em Pernambués. Segundo informações da SSP, uma informação anônima enviada ao Disque Denúncia ajudou a Rondesp Atlântico, na interceptação de um bonde no Nordeste de Amaralina.

O flagrante aconteceu no final da noite de segunda-feira (27). Os PMs surpreenderam cerca de oito traficantes, na Rua Coreia do Sul. Segundo a SSP, na tentativa de efetuar as prisões, os criminosos atiraram e houve confronto. Um dos traficantes acabou ferido, chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

Com o criminoso foram apreendidos uma pistola calibre 40, carregador, munições e 30 pinos de cocaína.

"Agradecemos a confiança da população. Podem continuar ligando para o número 181. O serviço é totalmente sigiloso e podem ter a certeza de que iremos até o local", garantiu o comandante da Rondesp Atlântico, major Valdino Sacramento.