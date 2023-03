Polícia Militar apreende três submetralhadoras em Teixeira de Freitas

Três submetralhadoras foram apreendidas, em cerca de 24 horas, no município de Teixeira de Freitas, no extremo-sul da Bahia, por equipes da 87ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). As armas foram encaminhadas para perícia no Departamento de Polícia Técnica.

Na primeira ação, no Bairro Colina Verde, as equipes foram verificar denúncia de pessoas armadas. Durante a busca foram apreendidos duas submetralhadoras, calibres .380 e 9 milímetros, além de 60 munições, quatro carregadores e uma pequena porção de cocaína.

Em outra situação, dessa vez na Rua Cristóvão Colombo, os PMs encontraram, em um imóvel abandonado, uma metralhadora calibre .380. Também foram achadas 14 munições e 250 pedras de crack.

Todo material foi encaminhado à Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) do município.