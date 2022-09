Polícia Militar da Bahia forma turma de 78 aspirantes a oficial com predominância de mulheres

Com predominância de mulheres, a Polícia Militar formou na noite desta segunda-feira (5), uma turma de 78 aspirantes a oficial. A partir de hoje, 49 foram mulheres e 29 homens reforçarão as ações preventivas e repressivas em todo o estado da Bahia.

A solenidade de formatura foi realizada na Vila Militar do Bonfim, em Salvador, e contou com as participações do governador Rui Costa, do secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino, do subsecretário da pasta, delegado Hélio Jorge Paixão, do comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho, entre outras autoridades.

O Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA) 2022 foi iniciado em setembro de 2021 e teve carga horária de 1.578 horas, com duração de um ano. Após a formatura, os 79 militares passarão por um estágio de três meses. Se considerados aptos, os PMs serão promovidos à patente de 1° Tenente.

O governador Rui Costa, no seu pronunciamento, ressaltou as 25 mil promoções concedidas nos últimos oito anos: "Temos orgulho dessa tropa que se empenha diariamente para dar segurança a baianos e turistas".