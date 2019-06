Polícia ouve ginecologista que atendeu Najila após suposto estupro

Os investigadores da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher ouvem nesta quarta-feira (26) o ginecologista André Luiz Malavasi que atendeu Najila Trindade quando ela retornou ao Brasil após o suposto estupro de Neymar, que teria ocorrido em Paris. O jogador do PSG nega a acusação.



A presença do profissional foi solicitada pelo advogado Cosme Araújo, que assumiu a defesa da modelo na semana passada. A realização da consulta médica causou surpresa nos investigadores, pois ela não havia sido mencionada por Najila no primeiro depoimento. Najila só tinha citado uma consulta com o médico Eduardo Campedelli, especialista em gastroenterologia, no dia 21 de maio. O documento cita "lesões tipo hematomas e arranhaduras em região topografia de glúteos".



Nesta terça-feira (25), três pessoas prestaram depoimentos. Um deles foi Fabiano Verardi, amigo de Najila, que prestou declarações por quase três horas, mas saiu sem dar declarações à imprensa.



Outro depoimento foi dado pela médica legista que examinou Najila no dia 31 de maio, quando ela registrou o Boletim de Ocorrência. A delegada Juliana Bussacos, que preside o inquérito, solicitou a presença da médica para eliminar dúvidas sobre o exame do corpo de delito. Embora o exame não tenha apresentado lesões típicas de violência sexual, os peritos não descartam a hipótese de estupro.



O terceiro a depor foi Danilo Garcia, ex-advogado de Najila no caso. Ele foi ouvido sobre o sumiço do celular da modelo. Em seu segundo depoimento, ela declarou que ele foi perdido na primeira vez em que esteve na delegacia. Na visão dos investigadores, o celular é importante, pois teria as imagens do segundo encontro entre Neymar e Najila, que teriam sido gravadas pela própria modelo.



Os novos depoimentos desta semana deram rumos diferentes do inquérito. No final da semana passada, havia a expectativa de encerramento das oitivas e encaminhamento do relatório final ao Ministério Público.



A entrada do advogado Cosme Araújo no caso e com uma nova estratégia de defesa pode exigir a realização de novos depoimentos. Além disso, a polícia ainda aguarda imagens da Polícia Judiciária de Paris captadas pelas câmeras de segurança do hotel que mostram o encontro entre Neymar e Najila Trindade. As novas provas ainda não chegaram. Por essas razões, a polícia considera a extensão do prazo de investigações por mais 30 dias.