Polícia pede prisão preventiva de mulher que matou filho de 3 meses na Bahia

A Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista pediu à Justiça que a lavradora Graciane Almeida Silva, acusada de matar seu filho de 3 meses nesta terça-feira (27), seja presa preventivamente. A conversão do regime foi requerida após a mulher ter sido presa em flagrante.

De acordo com o delegado adjunto da unidade, Marcus Vinícius, Graciane responderá por homicídio qualificado porque o bebê não tinha condições de se defender e por motivo fútil. De acordo com a Polícia Civil, a mulher disse que “desferiu um tapa no rosto do seu filho porque este estaria chorando demais”, o que teria ocasionado traumatismo craniano no bebê.

Além de homicídio, Graciane também responderá pelas lesões que ocasionou na perna do filho. A polícia informou que, no dia 12 deste mês, a criança teve um fêmur fraturado por conta de agressões da mãe.



A descoberta dessas agressões levou a polícia a desconfiar que Graciane tenha matado também um outro filho que é irmão gêmeo do que faleceu nesta terça-feira. O outro bebê faleceu no dia 6 de novembro de parada cardiorrespiratória, mas devido ao caso do irmão a polícia pedirá a exumação do corpo para ver se ele sofreu violência.

Graciane está presa no presídio Nilton Gonçalves, em Vitória da Conquista. A possibilidade de infanticídio foi afastada pelo delegado. O crime ocorre quando um bebê é assassinado pela mãe quando esta está sob a influência do estado puerperal. Geralmente a morte ocorre durante o parto ou logo após.

“Infanticídio só se enquadra quando o crime ocorre durante ou logo após o parto. Esse bebê já tem três meses - quanto maior o espaço de tempo, menos a influência disso. Mas nós levamos em conta outros fatores. Ela nunca desejou essa gravidez, tentou abortar os gêmeos logo no início e sempre foi violenta. Quebrou o fêmur desse que veio a óbito e matou a criança. Esses fatores indicam que ela sempre teve predisposição e não foi desequilíbrio do organismo por influencia do estado puerperal”, afirmou o delegado Marcus Vinícius.

Além dos gêmeos, que morreram, Graciane também é mãe de uma criança de dois anos, de outro relacionamento, que agora está com os avós. O delegado descartou que o pai dos gêmeos possa ter envolvimento com o caso.

“Ele está muito chocado. Descobriu que foi a própria mulher que matou um deles. Eles moravam em casas diferentes, tinham um bom relacionamento e planejavam casar. Ele não estava presente nos momentos da agressão. As testemunhas também disseram que ele não sabia e não tinha envolvimento”, disse o delegado.

Nem Graciane nem seu marido tinham passagens pela polícia. O CORREIO entrou em contato com os Conselhos Tutelares de Vitória da Conquista, mas apenas um nos respondeu.

A unidade leste afirmou, em nota, que “a genitora não foi acompanhada pelo conselho tutelar lado leste da cidade”. A unidade do Oeste e da Zona Rural não responderam a solicitação do CORREIO.