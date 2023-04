Polícia prende 17 suspeitos e localiza 12 armas em Tancredo Neves e região

A operação Intensificação, deflagrada pela Polícia Militar nos bairros de Tancredo Neves, Sussuarana, São Marcos e região central de Salvador, chegou ao sétimo dia nessa segunda-feira (17), com a prisão de 17 suspeitos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as últimas capturas aconteceram na manhã dessa segunda, nas localidades da Vila Moisés, na Estrada das Barreiras, e na Rua Carla, em Tancredo Neves, onde a adolescente de 16 anos foi feita refém pelo namorado e, horas depois, outro morador ficou na mira de criminosos.

No balanço das ações policiais, a PM afirma ter apreendido 50 quilos de maconha, R$ 16 mil, 12 armas de fogo - sendo duas armas longas, uma submetralhadora, sete pistolas e dois revólveres -, dois simulacros, além de 301 munições de diversos calibres, quatro réplicas de armas, 2.839 porções de diferentes drogas, seis balanças de precisão e uma prensa hidráulica de 30 toneladas empregada na prensagem de entorpecentes.

Confronto

Depois da situação de cárcere durante a manhã, que acabou na prisão de Lucas Nery dos Santos, 29 anos, e do comparsa dele, equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Central realizavam patrulhamento quando identificaram homens armados em uma praça, na Vila Moisés, por volta das 8h30.

Segundo o comandante da unidade, major Carlos Castro, ao perceber a presença policial, os criminosos correram atirando. “Nós revidamos e seguimos atrás dos criminosos, conseguindo alcançar um suspeito com uma pistola Taurus calibre 380 e drogas”, disse.

Com o suspeito também foram encontrados um carregador com 20 munições, 52 porções de maconha e 44 papelotes de cocaína, além de uma balança.

O homem e o material foram levados para a sede do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da Polícia Civil.

“Quem mais sofre é a gente. Primeiro pelo medo de uma hora dessa ser a minha casa sendo arrombada por traficante e ver minha família refém. Ainda tem também os serviços que param de funcionar, seja escola ou ônibus que não passa”, disse um morador, que preferiu não se identificar.

Nessa segunda-feira (17), a Secretaria Municipal da Educação (Smed) informou, em nota, que as gestões das escolas municipais Maria Dolores, Maria Felipa, Proª Anfrísia Santiago, 22 de Abril, Maria da Conceição Santiago Imbassahy, Beiru e Cmei Vovô Zezinho estão com as aulas suspensas, por estarem localizadas na área de conflito.

Na última quinta-feira (13), um dia após o primeiro caso de cárcere, os colégios estaduais Helena Magalhães e Edvaldo Fernandes tiveram as aula suspensas.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), os ônibus só estavam indo até o conjunto Arvoredo e não há previsão de retorno para que voltem a circular normalmente.