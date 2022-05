Polícia prende grupo criminoso autor de golpes no PIS, FGTS e Auxílio Brasil

Um grupo criminoso responsável por golpes de benefícios federais foi desarticulado por equipes da Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, na sexta-feira (13). Os criminosos realizavam saques fraudulentos em casas lotéricas e agências da Caixa Econômica Federal, nas contas do PIS, FGTS e Auxílio Brasil.

A prisão de dois suspeitos portando documentos falsos, dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal, em Santa Cruz Cabrália, levou os policiais à localização dos outros envolvidos no grupo. Com a dupla foram apreendidos documentos de identidade falsificados, oriundos de Minas Gerais. Na sequência das ações investigativas, mais quatro suspeitos foram presos.

De acordo com o coordenador da 23ª Coordenaria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis), delegado Moisés Damasceno, comparsas tentaram fugir após tomar conhecimento da prisão da dupla. “Eles seguiram para Porto Seguro, onde outra equipe de policiais civis já os aguardava. Quatro suspeitos foram presos, três deles com documentos falsos”, detalhou.

Com o grupo foram apreendidos R$ 712 em espécie, 14 cartões de bancários, uma máquina de débito e crédito, cinco aparelhos celulares, nove documentos de identidade e duas Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH), além de um cigarro de maconha e um líquido químico não identificado. Eles foram autuados por uso de documento falso, falsidade ideológica, estelionato, associação criminosa e posse de entorpecente.