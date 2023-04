Polícia prende homem que escondeu faca e machadinha dentro de escola na Bahia

O investigado por esconder uma faca e uma machadinha, dentro de uma instituição de ensino, no município de Santana foi preso na quinta-feira (27) por equipes da 26ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Santa Maria da Vitória.

De acordo com as apurações, o homem contou com a ajuda de um adolescente. Os objetos já haviam sido apreendidos pela polícia.

Como explicou o coordenador da 26ª Coorpin/Santa Maria, delegado Alexandre Haas, o suspeito deve responder pelos crimes de corrupção de menores, ameaça e trazer consigo arma branca.

“A ação foi confirmada pelas imagens de câmeras de monitoramento. Também estamos cumprindo mandados de busca e apreensão”, pontuou o coordenador. O suspeito está à disposição do Tribunal de Justiça. Os levantamentos continuam.