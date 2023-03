Polícia prende liderança do tráfico no bairro de São Marcos, em Salvador

Um homem apontado como liderança do tráfico de drogas no bairro de São Marcos, em Salvador, e no Recôncavo foi preso, na tarde desta terça-feira (21), por policiais do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele já integrou uma carta do Baralho do Crime.

O homem teve o mandado de prisão por tráfico de drogas cumprido em sua residência, localizada na Rua Djalma Sanches. O documento foi expedido pela 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Santo Amaro.

Ele foi encaminhado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde teve o mandado de prisão cumprido. Ele segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.