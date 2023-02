Polícia prende quadrilha que roubou carros em concessionária; cada um receberia até R$ 300

Cada um dos 20 suspeitos do roubo de 13 veículos em uma concessionária de Fortaleza (CE), nessa segunda-feira (13), receberia um valor de R$ 200 a R$ 300. Ao todo, oito homens foram presos em flagrante por participarem da invasão à loja localizada no bairro Guararapes.

Eles estão à disposição da Justiça e foram autuados por roubo. O suspeitos devem passar por audiência de custódia nesta terça-feira (14). As informações são do delegado Osmar Berto, titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), que está à frente do caso.

Conforme o delegado, dos 13 veículos roubados, sete foram recuperados. As pessoas presas informaram que foram agenciadas por um homem para irem até uma concessionária e "retirarem" os veículos para outro local. Cada um deles relata um local diferente.

Além de relatarem o pagamento de R$ 200 a R$ 300 para realizarem a ação, eles alegam que não sabiam que se tratava de um roubo.

De acordo com o titular da DRFVC, o crime se caracteriza como roubo pois houve grave ameaça.

"Em torno de 20 homens invadiram o local exigindo as chaves de todos os veículos que se encontravam. Um funcionário que se encontrava no estabelecimento foi abordado e forneceu as chaves", explica o delegado.

Roubo de carros em concessionária de Fortaleza: mandante teve relação comercial com proprietário

O mandante da ação foi identificado pelas imagens das câmeras de segurança, conforme a Polícia Civil, e é uma pessoa que já teve uma relação comercial com o proprietário da concessionária. O nome dele não é divulgado porque as investigações ainda estão em curso.

No entanto, o delegado Osmar Berto destaca que ele não nunca foi sócio do local ou possuía qualquer contrato com a loja. "Eram negócios esporádicos", aponta.

O delegado Osmar Berto comenta que até os policiais mais experientes ficaram surpresos com a audácia da ação. "Pela localização, pelo horário e a quantidade de veículos ao mesmo tempo. Chama muita atenção", frisa.

O titular da DRFVC informa ainda que nos próximos dias deve formalizar outras oitivas, as pessoas devem ser ouvidas e as buscas continuam.