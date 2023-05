Polícia prende suspeito de aplicar golpe 'boa noite, cinderela' em boate

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, na segunda-feira, 22, um jovem de 22 anos, suspeito de ter envolvimento no golpe conhecido como 'boa noite, Cinderela', aplicado em dois homens dentro de uma boate, no mês de abril. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o suspeito foi localizado dentro de imóvel na região da Sé, no centro da capital paulista.



No dia do crime, o suspeito e mais dois comparsas, que ainda continuam sendo procurados pela polícia, fizeram amizade com as duas vítimas na fila da boate e lá dentro as doparam, colocando substâncias em seus energéticos.



Conforme a investigação, os dois homens foram levados para um apartamento, onde começaram a perder a consciência. Quando acordaram, eles encontraram o imóvel revirado e perceberam que seus pertences, assim como seus cartões bancários, tinham sido roubados.



"A prisão é resultado de investigações realizadas por policiais, que conseguiram identificar os três envolvidos no crime e obtiveram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão concedidos pela Justiça", disse a SSP.



No local em que o homem foi capturado, de acordo com a SSP, foram apreendidos relógios, celulares, perfumes e uma cédula de moeda da Tunísia. "Também foram encontrados durante as buscas outras máquinas de cartões, além de cheques em branco e preenchidos, documentos usados para a impressão de cédulas de identidade, uma impressora e um notebook."



A polícia ainda conseguiu identificar um estabelecimento, localizado no bairro Liberdade, também na região central, onde os suspeitos usaram os cartões das vítimas. Lá, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, foram apreendidas três máquinas de cartões.



Segundo a SSP, o homem foi levado para a delegacia, onde foi reconhecido pelas vítimas. O caso foi registrado como captura de procurado no 78° DP (Jardins). As buscas continuam para localizar os outros dois envolvidos no crime.



Golpes como o já conhecido ‘boa noite, Cinderela’, em que substâncias são colocadas em bebidas de outra pessoa, são crimes que causam consequências emocionais das mais graves. Isso porque as vítimas ficam completamente inconscientes e os criminosos praticam as mais variadas formas de violência, de estupro a roubo.