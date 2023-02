Polícia prende traficantes e apreende drogas em Senhor do Bonfim

Um operação das polícias Militar e Civil durante a ‘Operação Força Norte’, deflagrada no domingo (26), na cidade de Senhor do Bonfim, região Norte do estado, prendeu dois suspeitos envolvidos com tráfico de drogas. Um deles está em liberdade condicional.

Equipes da Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto), do 6º BPM, faziam rondas no bairro da Olaria quando suspeitaram da atitude de dois homens. Eles descartaram uma sacola, enquanto andavam de moto. "Encontramos 100 trouxinhas de maconha com a dupla”, disse o comandante da unidade, tenente-coronel Jamerson Encarnação de Queiroz.

Algumas horas depois, na localidade de Brisas do Monte, porções de cocaína foram abandonadas por três homens. Eles correram com a aproximação da polícia.

Todo o material e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Territorial (DT). Os criminosos foram autuados por tráfico de drogas.

A ação tem por objetivo prevenir mortes violentas e auxiliar na captura de alvos prioritários procurados pela 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e pelo 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM).