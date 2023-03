Polícia recupera caminhão carregado com botijão de gás em Salvador

A investigação do roubo de um veículo Renault Duster, ocorrida em Camaçari, na terça-feira (14), levou os policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) a um ponto suspeito de desmanche, no bairro de Areia Branca, em Lauro de Freitas. No local foi encontrado um caminhão com uma carga de botijão de gás, roubados na BR-324, no trecho de Valéria, na terça-feira (21).

Ao chegar no local ermo, as equipes se depararam com três suspeitos descarregando os produtos do caminhão. Eles atiraram contra os policiais e houve confronto. Entretanto, o trio conseguiu fugir.

Além do caminhão com a carga roubada, também foi localizado o Renault Duster com sinais de adulteração. Também foi apreendida uma Volkswagen Kombi, utilizada pelos três suspeitos para transportar os produtos roubados.

As ações tiveram o apoio de equipes dos Departamentos de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). De acordo com o titular da DRFRV, delegado Maurício Moradillo, as investigações terão continuidade.

"Areia Branca é uma das rotas de grupos responsáveis por roubos veículos. Seguiremos com diligências investigativas, a fim de identificar e prender todos os integrantes", informou.

O caminhão com a carga roubada será entregue para a empresa e os veículos apreendidos serão encaminhados para perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).