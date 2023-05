Polícia recupera carro de motorista de aplicativo baleado na Graça

O carro que havia sido roubado de um motorista de aplicativo de 67 anos, durante um assalto na manhã de segunda-feira (22), foi recuperado. Na situação, a vítima foi baleada e socorrida ao Hospital Geral do Estado. O crime aconteceu na Rua Djalma Ramos, no bairro da Graça, e o carro foi localizado por equipes da Operação Visão, do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), na noite de hoje no Politeama.

Segundo a Polícia Civil, à tarde, os policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) identificaram e localizaram o carro usado pelos bandidos no crime no Engenho Velho da Federação. Com as informações coletadas ao longo do dia, as equipes da Operação Visão encontraram o veículo do idoso embaixo do viaduto do Politeama, no Centro de Salvador.

"Foi um trabalho incessante, desde o início do dia, para recuperar o carro roubado. Estamos acompanhando o estado de saúde da vítima. Estamos em contato com seus familiares, pois, pra nós, não importa apenas a recuperação do veículo, mas a recuperação dele também. Já marcamos oitivas e continuamos trabalhando para identificar os autores do crime", declarou o titular da DRFRV, delegado Maurício Moradillo.

Segundo a TV Bahia, familiares da vítima contaram que o idoso teve alta e já está em casa.



O crime

Um idoso de 67 anos foi baleado durante um assalto realizado na Rua Djalma Ramos, no bairro da Graça, área nobre de Salvador, na manhã de segunda-feira (22). Conforme registro da Polícia Civil, dois indivíduos armados abordaram a vítima, que trabalha como motorista de aplicativo, e a atingiram com um disparo de arma de fogo, além de levarem o veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a vítima foi socorrida ao Hospital Geral do Estado (HGE) onde passou por atendimento médico. O idoso recebeu alta pela tarde.

Em nota, a Polícia Militar informou que reforçou o policiamento na região.