Polícia resgata mais de 100 caranguejos e guaiamuns capturados na Bahia

A segunda fase da operação “Período do Defeso do Caranguejo Uçá”, resgatou 162 crustáceos, entre caranguejos e guaiamuns, no domingo (22), em Ilhéus, no sul da Bahia.

O trabalho foi realizado por equipes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (CIPPA/ Porto Seguro), no Centro de Abastecimento de Ilhéus, às margens da BR-415.

(Foto: Divulgação/SSP) (Foto: Divulgação/SSP)

Segundo o comandante da Cippa, major Agilio Nunes dos Santos, as espécies capturadas estão proibidas de pesca no litoral, exceto nas áreas de proteção ambiental, com autorização e controle do órgão competente.

Ainda conforme o oficial, os animais foram devolvidos ao seu habitat, na Reserva Particular do Patrimônio Natural de Tijuípe.