Polícia retira animais soltos às margens da BR 101 no extremo-sul da Bahia

Polícia Rodoviária Federal (PRF) retirou nesta sexta-feira (24), em Teixeira de Freitas, no extremo-sul da Bahia, animais de grande porte que circulavam livremente na rodovia gerando alto risco de acidentes graves aos usuários.

Os PRFs sinalizaram o local e retiraram os animais da via de circulação da rodovia, a fim de garantir a segurança viária e fluidez do trânsito aos usuários.

Animais de grande porte são vistos com frequência se alimentando da vegetação que margeia a pista, situação que potencializa a gravidade de um acidente em caso de atropelamento, além de colocar em risco a vida dos motoristas e passageiros.

A PRF informa que os proprietários de animais devem tomar todas as precauções necessárias para evitar eventuais fugas, em especial nas imediações de rodovias, onde há risco de acidentes graves, visto que poderão ser responsabilizados por eventuais danos causados em caso de acidentes, tanto no âmbito civil, como no criminal.