Polícia tem dois suspeitos de matar homem dentro de casa na Graça

Responsável pela investigação da morte do corretor de empréstimos Jaymerson Godinho da Fonseca Júnior, 49 anos, encontrado dentro do apartamento que ele morava, no bairro da Graça, com as mãos amarradas e sinais de espancamento, a titular da 14ª Delegacia (Barra), Carmen Dolores Bittencourt, informou que há dois suspeitos de terem cometido o crime, que é investigado como latrocínio.

Segundo a delegada, Jaymerson foi morto na madrugada do último domingo, asfixiado por alguns fios. Após cometerem o crime, os homens fugiram levando o celular da vítima e uma quantidade de dinheiro não informada, que era guardada no imóvel, situado na Rua Cleto Japiassu.

Ainda de acordo com a delegada, familiares e vizinhos já foram ouvidos e as imagens das câmeras do prédio também já estão sendo avaliadas.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Barra/Graça) foi até o local após ter sido acionada pela familia da vítima. Em nota, a polícia informou que, ao entrar no apartamento, os policiais se depararam com o corpo do homem amarrado e com sinais de espancamento. "A PM isolou a área e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para remoção e realização de perícia", informou a corporação.

Segundo um familiar da vítima, que pediu para não ser identificado, a suspeita é que Jaymerson tenha sido morto por dois homens. Segundo ele, dois homens entraram no apartamento e um ficou aguardando o ato do lado de fora. Jaymerson morava sozinho no local.

Uma câmera do prédio teria gravado toda a ação e já estaria em posse da polícia. Os dois homens teriam saído do apartamento, que não tinha portaria, com um saco de lixo na mão. Eles suspeitam que o autor do crime fosse alguém conhecido dele. Jaymerson Júnior deixa uma filha de 18 anos. Ele havia se separado da ex-esposa há quatro meses e morava na Graça há pelo menos 30 anos.

O corpo do corretor de empréstimos foi enterrado no final da tarde de segunda-feira (13), no Cemitério Campo Santo.