Polícia vai até A Fazenda e abre inquérito contra Phellipe por assédio

(Foto: Reprodução)

Policiais de Itapecerica da Serra (SP) foi até a sede de A Fazenda nesta segunda-feira (30) para colher depoimento de Hariany Almeida, participante que denunciou o ex-colega Phellipe Haagensen de assédio. Phellipe foi expulso do reality show na noite de domingo (29) por conta da ação. Em nota, a polícia informou que um inquérito foi aberto para investigar o caso.

"Todas as circunstâncias relativas aos fatos são investigadas por meio de inquérito policial instaurado pela Delegacia de Itapecerica da Serra", diz nota divulgada pelo Notícias da TV, do Uol.

O ator deu um beijo à força em Hariany na madrugada de sábado, durante uma briga entre os dois. Hariany então tocou o sino e informou à produção do caso, denunciando formalmente Phellipe pelo caso.

"Phellipe me assediou, beijou na minha boca sem eu querer. A gente estava discutindo, ele veio me agarrar. Acredito que isso não seja certo. Ele já denegriu (sic) as outras mulheres da Fazenda. Essa pessoa passou dos limites, eu não poderia deixar isso passar", falou Hariany diretamente à câmera do programa.

Quase 48 horas depois, a Record resolveu expulsar o participante - foram quase dois dias de campanhas online pedindo pela punição. "Beijo forçado é considerado crime. A produção deve cumprir o regulamento e as leis. Por Hariany sentir-se invadida pelo beijo, que de fato aconteceu, como ele mesmo verbalizou, o departamento jurídico da Record definiu que ele está expulso a partir desse momento", informou ao vivo o apresentador Marcos Mion.

A postura de Phellipe já irritava Hariany desde o início do programa. Ele já tinha dito que se ela "não fosse casada, eu partia para cima". Na última festa, houve uma briga depois que o ex-BBB Diego Grossi pulou na cama de Andréa Nóbrega, que reclamou. Phellipe interviu falando que era uma falta de respeito. Hari entrou na briga para defender Diego. Foi durante a discussão que Phellipe se aproximou e deu um beijo na loira.

"Ontem eu dei um beijo na menina, fiquei nervoso, ela veio e muá. Me tira dessa porra, aí eu vou embora. O beijo do amor", disse ele depois para Túlio Maravilha. "Acho que ela queria me beijar e não tinha coragem. Aí fui e roubei o beijo. Acho que agora eu sou o alvo deles", disse ele depois, em conversa com Andréa. A expulsão aconteceu já no final da noite de domingo.