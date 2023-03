Policiais apreendem fuzil e pistolas em Monte Gordo

Um fuzil e nove pistolas foram apreendidos em Monte Gordo, no município de Camaçari, durante asegunda fase da Operação Arsenal, do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), deflagrada nesta quinta-feira (30). As investigações da Polícia Civil apontaram que os proprietários faziam mau uso do armamento, ao realizar disparos em área habitada, o que levava perigo à comunidade local.

Além das armas, foi localizada também uma grande quantidade de munição de diversos calibres, além de seus respectivos carregadores. "Esta segunda etapa da Operação Arsenal é resultado da investigação a partir de um vídeo publicado pelos próprios donos do armamento, que faziam disparos a esmo durante comemorações. Fizemos o pedido do mandado e tivemos êxito", declarou o delegado Yves Correia, titular da 1ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE).

Foram cumpridos seis mandados de busca nesta fase da operação, que contou com o apoio do Departamento de Polícia Metropolitana, por meio da 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari), e da Coordenação de Operações Especiais (COE). Quatro homens foram intimados e estão sendo encaminhados a uma unidade policial de Salvador, onde prestarão depoimento.