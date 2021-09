Policiais impedem assalto a ônibus na BR-101; veículo foi alvejado por balas

Um assalto a ônibus interestadual foi frustrado na madrugada desta terça-feira (21) por equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cacaueira, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O veículo da empresa Águia Branca trafegava pela BR-101, no trecho que liga as cidades de Laje e Valença, quando foi abordado pelos criminosos.

De acordo com major Fábio Rodrigo, comandante da unidade, três homens foram flagrados em um carro modelo Crossfox efetuando disparos de armas de fogo contra o ônibus com intuito de forçar a parada. Com a aproximação das viaturas, o ônibus conseguiu escapar.

Houve perseguição pela rodovia e o trio atirou nos policiais. No revide, os homens foram encontrados com ferimentos. Eles chegaram a ser encaminhados para o hospital de Valença, mas não resistiram aos ferimentos.

Com eles, os policiais apreenderam três revólveres calibres 22 e 38, além de um quilo de maconha e seis celulares. O material foi encaminhado para a Coordenadoria da Polícia Militar de Valença.



A polícia trabalha com a possibilidade da existência de uma quadrilha e tem realizado diligências na região para localizar possíveis comparsas.



"Existe uma troca de informações entre as forças policiais na região. Esses três homens estavam sendo monitorados pela polícia há 10 dias. Vamos continuar as diligências para prender o restante da quadrilha", afirmou o major Fábio.