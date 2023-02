Policiais infiltrados prendem homem traficando no circuito Dodô

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite deste sábado (18), na escada de acesso ao Cristo da Barra, no Circuito Dodô, por policiais infiltrados do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). Ele estava com as drogas dentro do tênis.

Com ele foram apreendidos 18 pinos de cocaína que estavam sendo comercializados na hora da prisão. “Nossa equipe velada estava no local, quando flagrou o homem comercializando o entorpecente e efetuamos a prisão em flagrante”, explicou o diretor do Draco, delegado José Bezerra.

Ele foi encaminhado para o Posto Operacional Tática Especializada e Gerenciamento de Riscos (PROTEGER), onde está sendo ouvido pelos policiais e posteriormente passará por exames de corpo de delito, no Departamento de Polícia Técnica (DPT), ficando à disposição da Justiça.