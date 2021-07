Policiais militares passam mal durante formatura na Vila Militar

Durante a apresentação da 1ª turma do Curso de Formação de Tenentes Auxiliares da PM, na Vila Militar do Dendezeiros, em Salvador, nesta quarta-feira (14), três formandos passaram mal e precisaram de atendimento médico. Eles estavam em pé, em formação militar, havia quase 1h, embaixo do sol, e fardados com meias, luvas, quepe, além do restante da vestimenta.

A primeira vítima foi uma policial que estava na primeira fileira. Ela foi amparada pelos colegas e levada para receber atendimento médico em uma ambulância que estava no local. Alguns minutos depois um formando que estava na penúltima fileira da esquerda perdeu o equilíbrio e caiu. O incidente aconteceu durante a fala do governador. Rui Costa interrompeu o discurso até que o homem fosse socorrido.

Pouco antes da cerimônia encerrar outro homem também se sentiu mal e deixou as fileiras amparado por outros policiais. Apesar do susto a assessoria da Polícia Militar informou que todos passam bem.

A 1ª turma do Curso de Formação de Tenentes Auxiliares da PM teve 102 alunos, sendo sete mulheres, e concluiu a capacitação depois de seis meses de treinamento. Todos são militares de carreira que aguardavam há anos pela promoção para se tornar oficial. O edital para abertura de uma nova turma, com mais 100 vagas, será publicado ainda essa semana.

O grupo se apresentou para o governador Rui Costa e para o comandante geral da PM, Paulo Coutinho, além de outras autoridades militares. Por conta da pandemia as famílias não puderam assistir à cerimônia.